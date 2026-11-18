TVN24: Трамп получил янтарное кресло в подарок от президента Польши Навроцкого

Tекст: Тимур Шайдуллин

Глава американского государства получил презент в июне во время визита польского лидера в Соединенные Штаты, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал TVN24.

«Информацию о кресле держали в строгой тайне. Она появилась, когда по канцелярии президента начала гулять фотография подарка», – рассказали источники телеканала.

Автором изделия с американской символикой стал мастер Люциан Мырта. При этом чиновники и создатель кресла не раскрывают стоимость работы. Ранее глава президентского Бюро международной политики Марчин Пшидач заявлял о намерении передать американскому лидеру государственный и личный презенты, однако изначально сообщалось лишь о вручении мраморной таблички. По словам Пшидача, подарок произвел на политика большое впечатление.

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом в Бельгии объяснили вручение золотого перстня с бриллиантами американскому лидеру.

Весной СМИ рассказали о несостоявшемся вручении президенту США планшета от президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее спецпредставитель Стивен Уиткофф передал главе американского государства ящик красной икры из Хабаровского края.