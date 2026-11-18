ЦАХАЛ: В секторе Газа ликвидированы два командира взводов ХАМАС

Tекст: Тимур Шайдуллин

Израильские военные нанесли удары по районам Хан-Юнис на юге анклава и Джабалия на севере. В результате были ликвидированы командир взвода в бригаде «Хан-Юнис» Ашраф Табаси и командир взвода в батальоне «Западная Джабалия» Сабер Набхан, пишет ТАСС.

В Армии обороны Израиля сообщили, что убитые командиры принимали участие в подготовке нападений на военнослужащих и мирных граждан, а также восстанавливали военный потенциал палестинского движения ХАМАС. В ведомстве назвали эти действия систематическим нарушением соглашения о прекращении огня. Угроза была устранена с помощью авиаударов.

Израильские военные добавили, что перед атакой приняли меры для минимизации ущерба гражданскому населению. В частности, армия использовала высокоточные боеприпасы и вела наблюдение с воздуха.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Армия обороны Израиля заявила об уничтожении четырех командиров подразделений ХАМАС в секторе Газа.

В воскресенье израильские военные совместно со службой безопасности уничтожили в анклаве командира бригады Самира Абу Юниса.

На прошлой неделе Израиль нанес удар по больнице Насер в Хан-Юнисе.