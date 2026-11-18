Стоимость соглашения превышает 220 млн долларов, передает ТАСС со ссылкой на индийское военное ведомство. Соглашение предполагает комплексную модернизацию систем Barak.
Как подчеркнули в Минобороны Индии, это «расширит функциональные возможности комплексов и повысит эффективность противовоздушной обороны ВМС Индии».
Контракт на поставку систем Barak Индия и Израиль подписали в 2017 году.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Индия запланировала закупить у России 52 зенитных ракетно-пушечных комплекса «Панцирь-С1М».
Совет по оборонным закупкам Индии утвердил выделение около 22,3 млрд долларов на приобретение вооружений.
Минобороны Индии заключило контракт на поставку систем управления огнем и пусковых установок BrahMos для кораблей индийских военно-морских сил.