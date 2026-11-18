Сенатор осудил шулерство Парижа с французскими военными на Украине

Сенатор Карасин: Париж признал присутствие французских военных на Украине по глупости

Tекст: Олег Исайченко

«То, что Франция признала присутствие своих военных на Украине, – вряд ли целенаправленный шаг. Скорее французские представители сделали такое заявление по глупости и неосмотрительности», – считает Григорий Карасин, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам.

Он раскритиковал позицию Парижа, согласно которой присутствие военнослужащих не делает страну стороной конфликта. По его мнению, это свидетельствует о нечистоплотности Франции в военно-политических вопросах. «Французы напоминают картежных шулеров: одно говорят, другое подразумевают, а третье делают. Порядочности от них мало кто ожидает», – отметил собеседник.

«Мы понимаем цену всем натовским ужимкам. Тем не менее публичное заявление о нахождении французских военных на Украине подтверждает самые тяжелые опасения тех, кто действительно обеспокоен ситуацией в мире и развитием украинского кризиса. В таких вопросах нужно быть предельно четкими и никогда не наводить, что называется, тень на плетень с помощью двусмысленных формулировок – это лишь портит и усугубляет картину», – подчеркнул Карасин.

Сенатор также напомнил, что европейские лидеры стремятся сесть за стол переговоров по украинскому урегулированию, однако перспективы выглядят весьма туманными. «Европейцы полностью «оседлали» Украину и фактически руководят этой страной в военном и политическом плане», – указал он. Впрочем, не исключено, что ситуация изменится. «Сейчас весь мир ждет встречи лидеров России, Китая и США. Я думаю, что после этого что-то может проясниться. Во всяком случае горизонты станут чуть более четкими», – заключил парламентарий.

Ранее министр-делегат при министерстве вооруженных сил Франции Алис Рюфо признала, что французские военные присутствуют на территории Украины. По ее словам, военнослужащие не принимают непосредственного участия в боевых действиях. «Действительно, на Украине существует координационная структура, которая позволяет проводить целевые обучения по мере необходимости, а также обеспечивать техническое обслуживание и ремонт оборудования», – сказала Рюфо, выступая в парламенте.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро подтвердил присутствие инструкторов и специалистов по обслуживанию техники на Украине. «Мы поддерживаем украинскую армию… Поэтому совершенно естественно, что мы можем направить инструкторов, нескольких инструкторов, а также нескольких специалистов, как напомнила сегодня министр вооруженных сил, для обслуживания и ремонта военной техники, которую мы им поставляем», – приводит его слова РИА «Новости».

Несмотря на это, по уверениям главы МИД, Франция не является стороной конфликта на Украине. Барро добавил, что французский контингент выполняет задачи вдали от передовой и не принимает участия в боевых действиях. В связи с этим правительство решило не запрашивать согласие парламента на проведение миссии, как того требует конституция страны.

Днем ранее радиостанция RFI сообщила, что секретная структура под названием Volia уже несколько месяцев тайно ведет деятельность на Украине. Она состоит из «небольших групп для краткосрочных задач» и действует под прикрытием французской учебной миссии Gerfaut, которая осуществляется в Польше с февраля 2023 года в рамках европейской миссии EUMAM Ukraine.

Комментируя эти сообщения, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва осведомлена о нахождении иностранных военных на территории Украины. «Мы передавали по имеющимся каналам нашу озабоченность, предупреждая соответствующие страны относительно того, что это уже не поддержка Украины, а прямое участие в войне, так же как и содействие в целеполагании, предоставлении данных со спутников и многое другое», – сообщил он.