Tекст: Валерия Городецкая

Счета за электричество для типичных домохозяйств в Британии достигнут 2856 долларов в год с января, пишет The Guardian. Отмечается, что из-за конфликта на Ближнем Востоке правительство страны сталкивается с необходимостью оказывать больше поддержки семьям с низким доходом.

По прогнозам Cornwall Insight, ограничение цен на газ и электричество со стороны правительства, вероятно, вырастет на 26% в начале следующего года, что добавит 584,2 доллара к среднему годовому счету.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Европейская комиссия повысила ожидаемую среднюю стоимость газа в Европе по итогам 2026 года на 42%.

На прошлой неделе госсовет по регулированию цен в сфере энергетики сообщил об увеличении стоимости электроэнергии в Литве с начала 2027 года почти на треть.

В начале месяца Банк Англии впервые за три года повысил ключевую ставку на 25 процентных пунктов, до 4%.