ЦИК Молдавии назначил второй тур выборов главы Гагаузии на 29 ноября

Tекст: Тимур Шайдуллин

«Центральная избирательная комиссия на сегодняшнем заседании назначила на 29 ноября 2026 года дату второго тура голосования на выборах депутатов Народного собрания Гагаузии по 21 избирательному округу и на выборах главы (башкана) Гагаузии», – передает РИА «Новости» сообщение ЦИК.

За пост главы Гагаузии поборются экс-генпрокурор и экс-кандидат в президенты Молдавии Александр Стояногло, который в первом туре набрал 38,44%, и экс-депутат молдавского парламента, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Федор Гагауз (24,22%).

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Александр Стояногло и Федор Гагауз вышли во второй тур выборов главы Гагаузии. В тот же день экс-глава парламента Приднестровья Александр Щерба спрогнозировал попытки центральных властей Молдавии ограничить возможности будущего победителя выборов.

В воскресенье ЦИК Молдавии сообщил о лидерстве Стояногло после подсчета четверти бюллетеней.