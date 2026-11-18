Tекст: Валерия Городецкая

Суд установил, что 46-летний подсудимый пренебрег своими обязанностями и не провел должный осмотр автомобиля DAF. Он не применил специальные устройства для замера протектора шин, что позволило бы выявить сильный износ, исключающий эксплуатацию транспорта, сообщила объединенная пресс-служба судов региона в Max.

В январе 2026 года механик оформил путевой лист и поставил отметку о прохождении предрейсового контроля. На следующий день на трассе Р-22 «Каспий» из-за износа протектора лопнула передняя шина грузовика.

Водитель потерял управление, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем УАЗ. В результате на месте скончались водитель и шесть пассажиров легковушки.

В ходе разбирательства подсудимый признал вину и принес извинения потерпевшим. Ему назначили два года колонии-поселения, а также на аналогичный срок лишили права заниматься контролем технического состояния транспорта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе суд приговорил к десяти годам лишения свободы водителя грузовика из-за гибели семи человек под Волгоградом.

В начале месяца Следственный комитет возбудил уголовное дело после столкновения грузовика и легкового автомобиля в Татарстане.

В сентябре суд в Уфе отправил в колонию-поселение водителя грузовика за массовую аварию из-за неисправных тормозов.