Tекст: Тимур Шайдуллин

Разбойное нападение произошло на улице Льва Толстого в Бишкеке, пишет Kaktus.media со ссылкой на источники в силовых структурах. По данным издания, преступники атаковали граждан КНР, забрали у них 1 млн долларов и скрылись.

По предварительной информации, подозреваемые уже задержаны на территории одного из соседних государств.

В правоохранительных органах столицы Киргизии подтвердили возбуждение уголовного дела по статье о разбое. В ГУВД Бишкека сообщили о проведении оперативно-розыскных мероприятий для поимки фигурантов. Раскрытие преступления взято на особый контроль руководством МВД.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце киргизский МИД сообщил о задержании в Москве трех граждан Киргизии по подозрению в похищении соотечественника.

В августе в Вильнюсе начался суд над двумя украинцами за хищение 150 тыс. евро у местных жителей.

Ранее таможенники в Дагестане предотвратили попытку пассажира рейса в Бишкек вывезти за границу крупную сумму наличных.