Иранские силы противовоздушной обороны уничтожили американский летательный аппарат MQ-9 над восточной частью Ормузского пролива, передает РИА «Новости» со ссылкой на армию республики.
«В продолжение успехов сил ПВО армии Ирана в уничтожении передовых БПЛА врага еще один беспилотник MQ-9 был сбит в восточной части Ормузского пролива», – говорится в заявлении пресс-службы иранской армии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Корпус стражей исламской революции Ирана предложил наградить командующего Центральным командованием ВС США адмирала Брэда Купера «медалью за потери» американских разведывательных беспилотников.
В понедельник иранские военные сбили американский беспилотник MQ-1 над Ормузским проливом.
В начале месяца иранские силы ПВО перехватили и уничтожили американский беспилотник MQ-9.