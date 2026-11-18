Tекст: Алексей Дегтярёв

Уголовное дело в отношении Ивана Емельяненко и Анастасии Помельниковой поступило в Старооскольский городской суд Белгородской области, передает РИА «Новости».

Материалы по части 3 статьи 30 и части 2 статьи 228 УК России о покушении на сбыт наркотических или психотропных средств были зарегистрированы 11 ноября, а на следующий день переданы судье.

Иван Емельяненко является младшим братом бойцов смешанных единоборств Александра и Федора. В конце 2024 года этот же суд приговорил его к полутора годам лишения свободы за причинение тяжкого вреда здоровью в уличной драке, однако в сентябре 2025 года он вышел на свободу по УДО.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Иван Емельяненко выразил намерение возобновить карьеру в смешанных единоборствах.

Летом прошлого года отбывший половину срока спортсмен попросил суд о досрочном освобождении.

В начале прошлого года инстанция оставила в силе его приговор к полутора годам лишения свободы за участие в потасовке.