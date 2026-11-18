Прощание с бывшим вице-премьером Полтораниным состоится в Коммунарке

Tекст: Ольга Иванова

«Больница Коммунарка, в 11 часов, поминальный зал. Завтра», – сообщил РИА «Новости» сын политического деятеля Максим Полторанин. Он добавил, что бывшего вице-премьера похоронят на деревенском кладбище в Губцево на территории Новой Москвы.

Михаил Полторанин занимал пост заместителя председателя правительства России в 1992 году. 22 ноября ему бы исполнилось 87 лет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник сын Михаила Полторанина сообщил о смерти отца на 87-м году жизни.

Семья Михаила Пономарева сообщила о дате прощания с бывшим телеведущим программы «Вести» в Москве.

На Троекуровском кладбище столицы прошла закрытая церемония прощания с психотерапевтом Анатолием Кашпировским.