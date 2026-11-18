Неизвестные разрушили памятник на могиле 72 советских солдат в Казахстане

Tекст: Алексей Дегтярёв

Генеральное консульство незамедлительно обратилось к казахстанским властям с призывом провести тщательное расследование инцидента. Дипломаты потребовали установить и наказать виновных для недопущения подобных случаев в будущем, сообщается в Telegram-канале генконсульства.

Соответствующая нота направлена в представительство МИД Казахстана в Алматы.

Монумент в Жамбылской области был установлен на месте госпитального захоронения бойцов, умерших от ран в эвакуационных госпиталях Джамбула. Стела была открыта после масштабного ремонта 15 октября на средства российской стороны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье вандалы осквернили памятники героям Варшавского гетто в Польше надписями с героизацией украинских нацистов.

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