Генеральное консульство незамедлительно обратилось к казахстанским властям с призывом провести тщательное расследование инцидента. Дипломаты потребовали установить и наказать виновных для недопущения подобных случаев в будущем, сообщается в Telegram-канале генконсульства.
Соответствующая нота направлена в представительство МИД Казахстана в Алматы.
Монумент в Жамбылской области был установлен на месте госпитального захоронения бойцов, умерших от ран в эвакуационных госпиталях Джамбула. Стела была открыта после масштабного ремонта 15 октября на средства российской стороны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье вандалы осквернили памятники героям Варшавского гетто в Польше надписями с героизацией украинских нацистов.
В субботу временный поверенный в делах России в Эстонии Камран Абилов заявил о демонтаже по меньшей мере 140 объектов советского военно-мемориального наследия на территории республики.