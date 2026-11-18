Президент Ливана потребовал от «Хезболлы» передать оружие армии

Tекст: Тимур Шайдуллин

«Сложите оружие, которое не служит защите Ливана, проявите благоразумие и реализм, пусть у нас появится сильное государство», – цитирует ТАСС заявление Ауна в интервью иракскому телеканалу Dijla TV.

По его словам, действия шиитской организации больше не находят поддержки у общины страны. Политик предупредил, что третья война будет иметь ужасные последствия для государства, а каждая выпущенная ракета обернется новой агрессией, разрушениями и вынужденным переселением мирных жителей.

Президент подчеркнул намерение правительства довести до конца решение о разоружении всех незаконных военизированных формирований. При этом он выразил надежду на мирное урегулирование вопроса о судьбе арсеналов «Хезболлы», полностью исключив возможность внутреннего вооруженного конфликта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу ливанские военнослужащие обнаружили на южной окраине Бейрута крупный склад с оружием и боеприпасами шиитской организации.

На прошлой неделе США предложили руководству Ливана прекращение огня в обмен на усиление давления на движение.

В мае «Хезболла» категорически отказалась складывать оружие для защиты территории страны от американо-израильской агрессии.