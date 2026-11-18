Tекст: Валерия Городецкая

Около 11:45 поступила информация о возгорании производственно-складского здания на улице Центральной, сообщает прокуратура региона в Max. Пожарные установили, что горит склад по производству и хранению пенопласта. По предварительным данным, пожар начался в котельной. В настоящее время огонь локализован на площади 780 кв. метров.

Мытищинская городская прокуратура взяла под контроль выяснение причин происшествия и ход процессуальной проверки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в городе Мытищи в Московской области произошел пожар на складе с пенопластом.

В прошлом месяце в подмосковном Одинцово удалось локализовать крупное возгорание на складе с деревянными палетами.

В середине месяца в Московской области произошло возгорание в складском помещении площадью более 1 тыс. кв. метров.