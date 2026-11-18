Финансовая гвардия Италии: У подпольных оружейников изъяли 600 кг взрывчатки

Tекст: Ольга Иванова

В ходе оперативных мероприятий силовики выявили подпольный цех, оборудованный в гараже одного из жилых домов, сообщает Финансовая гвардия Италии. В результате обысков было изъято около 600 кг взрывчатых веществ.

Среди обнаруженного арсенала оказались почти 2 тыс. самодельных взрывпакетов, более 770 кустарных шашек и 75 кг готовой пороховой смеси.

Выяснилось, что злоумышленник сбывал взрывчатку не только лично, но и через электронные торговые площадки, отправляя заказы курьерскими службами. Кроме того, на складе нашли медицинские препараты, не разрешенные к обороту в стране и Евросоюзе, которые также продавались через интернет.

Владелец нелегального производства арестован по обвинению в незаконном хранении и изготовлении взрывчатых веществ, суд уже подтвердил законность его содержания под стражей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в школы нескольких городов Италии поступили электронные письма с угрозами взрывов.

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