Испанский суд принял к рассмотрению иск о домогательствах против Хулио Иглесиаса

Tекст: Денис Тельманов

Две бывшие сотрудницы Хулио Иглесиаса подали иск, в котором обвинили артиста в сексуальных домогательствах, нанесении телесных повреждений и унижающем достоинство обращении, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Национальной судебной коллегии Испании.

В январе портал elDiario писал, что две женщины, работавшие в особняках Иглесиаса, заявляли о сексуальных домогательствах и насилии с его стороны. По их словам, инциденты произошли в 2021 году в домах певца в Доминиканской Республике и на Багамских островах. Одна из женщин работала домработницей, другая – физиотерапевтом.

Сам 83-летний исполнитель категорически отвергал обвинения, называя их ложными.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале певец Хулио Иглесиас подал в суд на вице-премьера Испании Йоланду Диас для получения компенсации за клевету о сексуальном насилии.

В январе правительство Испании допустило возможность отзыва у артиста медали Золотого ордена «За заслуги в области изящных искусств».

Две женщины обвинили исполнителя в сексуальных домогательствах во время работы в особняках музыканта.