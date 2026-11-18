Визит министра экономики Армении в Москву отменили из-за срыва встречи ЕАЭС

Tекст: Ольга Иванова

Папоян отменил свой визит в Москву, запланированный на 18–19 ноября, из-за отмены встречи министров экономики стран ЕАЭС, передает РИА «Новости». «Министры должны были собраться, чтобы обсудить таможенно-тарифные вопросы. Но двое коллег-министров не смогли принять участие в последний момент, поэтому мы решили не проводить встречу на уровне министров», – заявил он.

Министр добавил, что вместо глав ведомств переговоры проведут их заместители, которые уже находятся в российской столице.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о намерении совершить три визита в Россию для проведения переговоров в декабре.

На прошлой неделе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о лишении Армении права голоса в Организации Договора о коллективной безопасности.

В прошлом месяце глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил о намерении властей отреагировать на доклад о возможных последствиях приостановки членства республики в ЕАЭС.