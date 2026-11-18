Tекст: Дарья Григоренко

Супругу фигуранта дела о хулиганстве Аркадия Вагнера оштрафовали на тысячу рублей за то, что летом она разрешила своей дочери кататься на квадроцикле под управлением несовершеннолетнего племянника мужа без присмотра взрослых, сообщает Свердловский областной суд.

«Территориальная комиссия Октябрьского района Екатеринбурга по делам несовершеннолетних и защите их прав назначила административный штраф в размере тысячи рублей местной жительнице Елене Вагнер за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей», – сообщили в инстанции.

При составлении протокола женщина признавала свою вину, однако в суде отказалась от показаний. Октябрьский районный суд Екатеринбурга оставил постановление без изменения, а последующая жалоба защиты в Свердловский областной суд была отклонена.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Свердловский областной суд отклонил жалобу защиты на продление ареста Аркадию Вагнеру.

В сентябре Ленинский районный суд Екатеринбурга оставил под стражей обвиняемых в нападении на ученого предпринимателей.

Летом суд признал скончавшегося исследователя единственным потерпевшим по делу о хулиганстве.