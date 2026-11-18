Защита Доброхотова обжаловала заочный приговор на пять с половиной лет колонии

Tекст: Тимур Шайдуллин

Защита обжаловала заочный приговор Доброхотову по делу о нежелательной организации, передает РИА «Новости». В начале ноября Черемушкинский суд Москвы заочно приговорил Доброхотова к пяти годам и шести месяцам колонии общего режима. Он был признан виновным в организации деятельности иностранной организации, признанной в России нежелательной.

Также суд лишил его права администрировать сайты на пять лет. Установлено, что Доброхотов, зная о статусе The Insider, дважды привлекался к административной ответственности за размещение видеоматериалов с негативной оценкой происходящего в России.

В апреле 2022 года Минюст внес Доброхотова в реестр иноагентов. Журналист заочно арестован и объявлен в розыск.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца суд в Москве заочно приговорил Доброхотова к пяти годам и шести месяцам колонии. В конце сентября дело в отношении журналиста направили в суд.

Ранее уголовное дело за участие в деятельности нежелательной организации возбудили в отношении шеф-редактора The Insider.