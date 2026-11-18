Tекст: Ольга Иванова

Инициатива позволяет использовать биометрические и другие персональные данные подозреваемых, обвиняемых и осужденных без соответствующего согласия, передает ТАСС.

Документ был внесен правительством в сентябре. В настоящее время биометрические технологии уже применяются в учреждениях уголовно-исполнительной системы для распознавания личности. С их помощью сотрудники контролируют проход через контрольно-пропускные пункты, проверяют присутствие арестантов на территории, а также предотвращают возможные побеги и подмену личности.

Авторы законопроекта отмечают, что закрепление данных норм создаст необходимую правовую основу для применения биометрии в повседневной работе следственных изоляторов и исправительных колоний. Ожидается, что это повысит эффективность контроля перемещений и усилит меры безопасности в учреждениях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство предложило разрешить подтверждение учетной записи иностранцев на портале «Госуслуги» с помощью биометрических данных.

Российский кабмин рассмотрел инициативу об использовании биометрии обвиняемых и заключенных без получения предварительного разрешения.

Жители Самарской области первыми испытали механизм оформления прав собственности на квартиры с подтверждением личности по лицу и голосу.