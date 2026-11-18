Tекст: Тимур Шайдуллин

Игра доступна на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X/S. В категории Grand Theft Auto VI на платформе Twitch сейчас примерно 2,5 млн зрителей, передает ТАСС. От момента выхода GTA V до выхода новой титульной части серии прошло более 13 лет.

Предзагрузка GTA VI началась 10 ноября. Открытый мир новой части в два и более раза превосходит карту GTA V. Ранее игроки исследовали на карте Лос-Сантос и округ Блейн, теперь – штат Леониду.

В трейлерах был заметен большой шаг вперед в отношении графики, уникальных скриптов и реакции самого вымышленного мира на действия игрока. Если в GTA V было три главных героя – Франклин Клинтон, Майкл де Санта (Таунли) и Тревор Филипс, то в новой части Rockstar решила сделать «криминальный дуэт» из Джейсона Дюваля и Лусии Каминос.

Grand Theft Auto – одна из самых коммерчески успешных и влиятельных медиафраншиз в индустрии видеоигр. Она приобрела культовый статус благодаря сочетанию беспрецедентной игровой свободы, глубокой социальной сатиры и продуманной детализации виртуального мира, что позволило ей выйти за рамки традиционного видеоигрового продукта и стать значимым феноменом массовой культуры.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник психолог Юлия Давыдова рассказала о желании некоторых поклонников видеоигры GTA VI взять отпуск или отгулы ради ее релиза из-за сильного эмоционального напряжения.

В пятницу злоумышленники начали распространять вирусы под видом досрочной установки шестой части игры для кражи данных банковских карт и криптокошельков.

Ранее британские компании оценили возможные убытки в миллионы долларов из-за десятков тысяч работников, оформивших отпуск ради новой части франшизы.