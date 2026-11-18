Гендиректор МАГАТЭ Гросси не исключил визита на ЗАЭС до конца года

Tекст: Валерия Городецкая

«Что касается посещения этого места, я всегда доступен, и все это знают. На данный момент мы не планируем туда ехать, это касается меня лично, хотя это может случиться», – заявил Гросси на пресс-конференции на полях Совета управляющих МАГАТЭ. Его цитирует РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил об обсуждении нового режима прекращения огня у Запорожской АЭС для проведения ремонта на подстанции «Днепровская» и линии электропередачи.

В воскресенье постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал маловероятным визит главы агентства на станцию до конца 2026 года из-за отсутствия гарантий безопасности со стороны Украины.

В прошлую пятницу начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Алексей Ртищев сообщил об увеличении интенсивности атак ВСУ на критически важные объекты ЗАЭС.