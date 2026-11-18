После получения сигнала турецкие подразделения были приведены в состояние повышенной готовности, передает ТАСС со ссылкой на портал HavaSosyalMedya.
После приземления в аэропорту Антальи самолет планируется перевести в безопасную зону. Там сотрудники службы безопасности проведут необходимые проверки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе в Бишкеке после приземления тщательно досмотрели пассажирский лайнер авиакомпании S7 Airlines из-за информации о возможном наличии бомбы.
В начале месяца полиция на транспорте МВД Казахстана не выявила взрывных устройств в прибывшем из Москвы самолете после сообщения о минировании на борту.
В прошлом месяце самолет авиакомпании Flynas совершил экстренную посадку в Риме после ложного заявления пассажирки о взрывном устройстве.