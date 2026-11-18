Tекст: Алексей Дегтярёв

«Сегодня, 18 ноября 2026 года, зонд «Вояджер-1» впервые в истории удалился на один световой день от Земли. На это ему потребовалось более 50 лет непрерывного полета через Солнечную систему и ее ближайшие окрестности в межзвездной среде», – цитирует сообщение НАСА ТАСС.

Зонды «Вояджер-1» и «Вояджер-2» были запущены НАСА в конце августа и в начале сентября 1970 года для изучения планет-гигантов и окраин Солнечной системы. За последующие несколько десятилетий американские межпланетные станции собрали огромное количество информации о Юпитере, Сатурне, Уране и Нептуне, а также обнаружили несколько новых лун.

«Вояджер-1» остается самым далеким от Земли космическим аппаратом. Он находится на расстоянии в 25,9 млрд километров, или 173,1 астрономической единицы, от колыбели человечества.

Он официально покинул гелиосферу, «пузырь» из плазмы солнечного ветра, окружающий Солнечную систему, в конце августа 2012 года.

Второй аппарат, «Вояджер-2», покинул пределы гелиосферы значительно позже, в декабре 2018 года, когда он находился на расстоянии в 119 астрономических единиц от Земли.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле НАСА отключило один из научных приборов на межзвездном зонде «Вояджер-1» для продления срока его работы.

Экипаж американской лунной миссии «Артемида II» во время полета удалился от Земли на расстояние 406 777 км.