Суд арестовал мужчину за нападение с ножом на сотрудника ГАИ в Москве

Tекст: Денис Тельманов

«Суд удовлетворил ходатайство следователей столичного СК и заключил под стражу обвиняемого в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа», – сообщается в канале столичного СК в Max.

По данным ведомства, ночью 1 ноября инспекторы ГАИ прибыли на Фруктовую улицу из-за ДТП. Мужчина, не участвовавший в аварии, попытался помешать проверке и нанес одному из инспекторов не менее двух ударов ножом. Для обезвреживания нападавшего сотрудник полиции применил табельное оружие.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Следственный комитет предъявил обвинение напавшему на инспектора ГАИ мужчине.

В прошлом месяце правоохранительные органы арестовали мужчину за нападение с канцелярским ножом на пассажира столичного метро.