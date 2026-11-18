Один из пострадавших госпитализирован, остальным медицинская помощь оказана амбулаторно, передает оперативный штаб Кубани в Max.
Отмечается, что фрагменты дронов упали на улицах и во дворах, повредив частные дома и коммерческие здания, включая окна, кровли и навесы. В поселке Ильском обломки обнаружили по семи адресам, в Афипском – по 21 адресу, преимущественно в частном секторе.
В результате повреждения газопровода без газа остались 94 многоквартирных дома. Аварийные службы продолжают работу на месте.
Фрагменты беспилотников также найдены в пригороде Краснодара, там обошлось без пострадавших и разрушений.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду региональный оперативный штаб сообщил о четырех пострадавших при атаке украинских беспилотников в Северском районе Краснодарского края.
В понедельник число пострадавших после атаки беспилотников достигло шести человек.
В тот же день глава района Алексей Чеверев сообщил о шести пострадавших в результате атаки украинских беспилотников.