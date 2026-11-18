Британский самолет-разведчик час летал у морской границы России

Tекст: Алексей Дегтярёв

Борт вылетел с авиабазы Королевских ВВС Уоддингтон в 9:00 мск и направился на восток. Около 12:20 мск он оказался над Баренцевым морем вблизи морской границы с Россией, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные полетов.

В 13:20 мск самолет завершил патрулирование и лег на обратный курс.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник самолет финской погранохраны заметили у морских рубежей России.

В воскресенье самолет пограничной охраны Финляндии совершил полет у российской морской границы в Финском заливе.

В субботу в Британии сообщили о резком увеличении числа разведывательных полетов британских ВВС у границ России.