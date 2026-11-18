Пострадавшую при стрельбе в польском Кракове россиянку выписали из больницы

Tекст: Алексей Дегтярёв

Гражданка России, получившая ранения во время стрельбы в польском Кракове, покинула медицинское учреждение, сказал представитель посольства РИА «Новости».

По его словам, при выписке лечащие врачи оценили состояние российской гражданки как удовлетворительное.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе представитель российского посольства в Варшаве сообщил о стабильном состоянии пострадавшей при стрельбе в Кракове россиянки.

Российские дипломаты подтвердили информацию о ранении гражданки России в результате стрельбы на Главной рыночной площади Кракова.

В начале месяца шесть человек погибли в результате нападения.