Сбежавшего за границу саратовского экс-депутата Сергеева объявили в розыск

Tекст: Ольга Иванова

«Разыскивается по статье УК», – сказано в базе. По какой статье ведется розыск, не уточняется. Вместе с тем указано, что Сергеев переобъявлен в розыск, передает ТАСС.

В правоохранительных органах пояснили, что переобъявление в розыск может быть связано с новым уголовным делом в отношении Сергеева, новыми эпизодами или дополнением старого дела. «Например, в связи с расширением поисков Сергеева – объявлением его в международный розыск», – сказал источник.

Ранее Сергеев был признан виновным в хищении более 40 млн рублей и приговорен к пяти годам колонии общего режима. Первоначально он проходил по делу о мошенничестве, но статью переквалифицировали. Бизнесмен скрылся от следствия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, правоохранительные органы объявили в розыск скрывшегося за рубежом лидера преступной группировки по делу об уклонении от налогов.

Суд перенес на конец месяца заседание по делу обвиняемого в хищении почти 40 млн рублей бывшего петербургского парламентария Александра Малькевича.