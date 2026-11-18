Минобороны: Противоминный корабль «Дмитрий Лысов» вошел в состав ВМФ России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Торжественная церемония первого подъема военно-морского флага и ввода тральщика в корабельный состав ВМФ состоялась в Балтийске. Корабль построен на Средне-Невском судостроительном заводе, передает РИА «Новости».

«Дмитрий Лысов» предназначен для поиска и уничтожения мин в акваториях военно-морских баз на безопасной для тральщика дистанции. Корпус корабля из монолитного стеклопластика обеспечивает высокую прочность, долговечность и легкость по сравнению со стальными аналогами.

«Корабль назван в честь капитан-лейтенанта Дмитрия Алексеевича Лысова, который в сентябре 1944 года до конца исполнил свой долг, выполняя задачи по обеспечению проводки конвоев и руководя боем с немецкой подводной лодкой», – заявил заместитель главнокомандующего ВМФ адмирал Владимир Воробьев.

Проект 12,7 тыс. «Александрит» разработан Центральным морским конструкторским бюро «Алмаз». Водоизмещение корабля составляет около 890 т, длина – 62 метра, ширина – 10 метров, экипаж – 44 человека. Корабли этого проекта могут применять различные виды тралов, телеуправляемые и автономные подводные аппараты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее ВМФ принял на вооружение тральщик «Полярный» проекта 12,7 тыс. «Александрит».

Также в Петербурге заложили шестнадцатый морской тральщик этого проекта «Дмитрий Глухов».

Кроме того, руководство флота пообещало построить десятки новых тральщиков.