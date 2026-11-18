Tекст: Дарья Григоренко

«На данный момент я закончила химиотерапию, чтобы подготовить организм к клеточной терапии. Но анализы крови у меня хорошие. Будут еще лучше», – заявила Чекалина в видеоролике, который разместил терапевт Олег Абакумов, передает РИА «Новости».

Вылет в Китай запланирован в среду, сообщил Абакумов. По его словам, блогер пройдет обследования, после которых станет ясно, подходит ли она для CAR-T-клеточной терапии.

Врач уточнил, что при этом методе у пациента забирают Т-лимфоциты, которые модифицируют для распознавания и атаки раковых клеток. Терапия применяется в зависимости от характеристик опухоли и наличия молекулярных мишеней.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о помиловании Чекалиной Владимиром Путиным из гуманитарных соображений.

Блогер заявила о получении заграничного паспорта.

Защита Чекалиной поблагодарила Путина за помилование.