Беременная женщина поступила в Московский областной НИИ акушерства и гинекологии на 17-й неделе. У плода выявили скопление жидкости в головном мозге, передает РИА «Новости».
На 24-й неделе бригада специалистов провела внутриутробное вмешательство с использованием ультразвуковой навигации. Как пояснил директор НИИ Роман Шмаков, УЗИ помогло найти безопасный доступ, не повредив плаценту.
Позже женщине сделали кесарево сечение, а новорожденному установили специальную трубку для отвода жидкости. Лечение позволило остановить развитие гидроцефалии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Институте скорой помощи имени Склифосовского впервые в России провели успешную трансплантацию спинного мозга.
В июле хирурги института уникальной операцией спасли зрение пациентке со сложной аневризмой.
В апреле московские нейрохирурги удалили крупную опухоль мозга у двухмесячного младенца.