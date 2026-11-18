WSJ: Глава Минэнерго США призвал Европу прекратить закрывать электростанции

Tекст: Тимур Шайдуллин

Выступая на конференции Партнерства по трансатлантическому энергетическому сотрудничеству в Варшаве, министр назвал изменение подхода к энергетике фундаментальным условием для обеспечения экономической и национальной безопасности континента, пишет The Wall Street Journal.

Райт указал, что западноевропейские страны делают слишком мало для наращивания своих ресурсов. По его словам, они чересчур часто празднуют закрытие объектов генерации ради снижения выбросов углекислого газа, при этом забывая о необходимости расширения энергетического баланса.

Кроме того, американский министр назвал Польшу главными воротами для поставок сжиженного природного газа из США в европейский регион.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду украинская компания «Нафтогаз» заключила контракт с польской Orlen на поставку американского сжиженного природного газа.

В прошлом месяце президент Владимир Путин заявил о возобновлении работы угольных предприятий в европейских странах из-за сложностей в энергетике.

В сентябре премьер-министр Польши Дональд Туск назвал Евросоюз неконкурентоспособным при нынешних ценах на энергоносители.