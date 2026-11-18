«Аналогичная вакцина на основе неоантигенов раковых клеток у конкретного пациента – вакцина «Онкопепт». Она также разработана, зарегистрирована, вышла на клиническое применение», – цитирует Борисевича РИА «Новости».
В настоящее время идет набор пациентов для применения вакцины.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник директор НМИЦ колопроктологии имени Рыжих Минздрава Сергей Ачкасов сообщил о начале разработки мРНК-препаратов против рака толстой кишки совместно с ведущими онкоцентрами страны.
В апреле в ФМБА сообщили об успешном прохождении курса терапии вакциной «Онкопепт» первым пациентом с колоректальным раком.
Инновационная мРНК-вакцина «Онкорна» получила разрешение на клиническое применение для лечения колоректального рака.