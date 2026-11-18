Tекст: Вера Басилая

Таганский районный суд Москвы оштрафовал американский фонд Wikimedia Foundation на 15,2 млн рублей за отказ удалить запрещенную российским законодательством информацию, передает «Интерфакс». В отношении организации, обеспечивающей работу «Википедии», рассмотрели четыре административных протокола.

Российские суды не в первый раз привлекают фонд к ответственности за неудаление материалов. В апреле 2026 года организация получила штраф на 3,5 млн рублей, а в феврале 2023 года ее обязали выплатить 2 млн рублей за размещение сведений о дислокации российских воинских частей, сообщает ТАСС. По данным Роскомнадзора, на ресурсе остаются фейки о спецоперации, из-за чего Wikimedia Foundation маркируется в поисковиках как нарушитель закона.

Вопросы к объективности энциклопедии возникают и за рубежом. Перед выборами в США журналисты выявили систематические изменения в биографии сенатора Абдула Эль-Сайеда, пишет New York Post. Летом бессрочно лишили права редактировать англоязычную версию сайта сооснователя «Википедии» Ларри Сэнгера за проект по борьбе с идеологической предвзятостью, отмечает 404 Media.

По словам журналиста, участника СВО, члена Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александра Малькевича, проблема с «Википедией» давно вышла за рамки обычных споров о содержании интернет-статей.

«Российские власти неоднократно предъявляли претензии к публикации материалов военного характера и информации, которую они квалифицируют как недостоверную. Когда речь идет о подобных сведениях, вопрос неизбежно затрагивает уже не только свободу распространения знаний, но и информационную безопасность. С подобными искажениями я неоднократно сталкивался на личном опыте, когда моя статья исправлялась с большим числом ошибок, и при этом было заметно, что некоторые блоки написаны иностранцами и переведены через онлайн-переводчики», – отметил Малькевич.

«Я склоняюсь к тому, что в перспективе меры в отношении Wikimedia Foundation могут продолжиться. Причина здесь не в каком-то одном скандале или отдельном штрафе, а в системном характере противоречий с российским законодательством. Нарушения фиксируются годами, судебные решения выносятся регулярно, а конфликт не разрешается. И самое главное, что данные в ней никогда не были проверенными, хотя у нас часто энциклопедию заменяют Википедией, забывая, что внести туда любую информацию может практически каждый при должном усердии», – отметил член общественного совета при Минцифры России, директор департамента цифровых технологий ТПП России Владимир Маслов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе суд оштрафовал компанию Apple на 3,5 млн рублей за отказ удалить запрещенную информацию.

В начале месяца корпорация Google получила штраф в размере 3,8 млн рублей за отказ удалить дискредитирующую российские войска информацию.

В прошлом месяце в отношении фонда Wikimedia Foundation завели четыре административных дела за отказ удалить запрещенную информацию.