Tекст: Игорь Иножарский

Японский автопром запускает масштабную инициативу по совместной стандартизации ключевых материалов и комплектующих между различными компаниями, при этом Ассоциация автопроизводителей Японии будет работать над проектом вместе с Ассоциацией производителей автокомпонентов, сообщает NHK.

Планируется унифицировать сталь и смолы для пластиков, применяемых в кузовах и наружных панелях автомобилей, а также жгуты проводов, объединяющие кабели электроники, включая стандартизацию их технических спецификаций.

До сих пор автоконцерны использовали комплектующие и материалы по собственному выбору, однако отраслевые ассоциации рассчитывают, что переход к общим стандартам сократит затраты и сроки разработки, что позволит больше инвестировать в передовые технологии, включая программно-определяемые автомобили, функции которых можно улучшать за счет обновления программного обеспечения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу японская корпорация Toyota Motor реализовала свыше 58 млн экземпляров модели Corolla по всему миру за 60 лет с момента выпуска первого поколения автомобиля. В конце лета новые американские импортные тарифы на автомобили канадского производства нанесли наиболее серьезный удар по позициям японских концернов Toyota и Honda. В прошлом году японские автопроизводители Toyota и Honda планировали использовать бамбук, яичную скорлупу и ракушки для создания деталей салона своих автомобилей.