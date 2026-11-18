Власти стран Восточной Европы и Ближнего Востока нуждаются в недорогих средствах противодействия массовым атакам беспилотников, использование реактивных истребителей обходится слишком дорого, поэтому инженеры адаптировали для этих целей самолет M28, пишет Defence24.
«Мы подготовили антидроновую версию самолета M28 и хотим предлагать ее внутри страны и за рубежом», – заявил Закренцкий.
Машину планируют оснащать оптико-электронными системами наблюдения, пулеметами различных калибров, управляемыми ракетами и небольшими дронами-перехватчиками.
M28 способен взлетать с коротких грунтовых полос, выступая в роли носителя вооружений и платформы воздушного наблюдения. Производитель рассчитывает модернизировать уже выпущенные самолеты и производить новые.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Минобороны Польши отказалось сбивать беспилотники над Украиной без решения руководства НАТО.
Летом соглашение между Варшавой и Киевом об обмене польских истребителей на технологии производства дронов оказалось под угрозой срыва.
В 2025 году генеральный штаб польской армии рассматривал возможность передачи Киеву самолетов МиГ-29 в обмен на украинские беспилотные технологии.