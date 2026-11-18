Политолог Данилин: Путин идет в авангарде движения за справедливый миропорядок

Tекст: Олег Исайченко

«Саммит АТЭС в очередной раз доказал правильность решения президента России Владимира Путина о развороте России на Восток. Именно Азиатско-Тихоокеанская зона роста представляет сегодня самые перспективные экономики будущего. Наращивание российского сотрудничества со странами региона создает новые возможности для нашего государства», – пояснил Павел Данилин, директор Центра политического анализа.

Кроме того, отметил он, в своих заявлениях в Шэньчжэне Путин справедливо указывает, что ряд западных стран – так называемых бывших гегемонов, занимается неконкурентной борьбой, пытаясь сдерживать российский потенциал. «Ситуация способствовала нашему развороту в сторону Азии. Мы уходим от нечестных игроков к надежным партнерам», – подчеркнул собеседник.

«Вводимые Западом рестрикции мешают ему самому, прежде всего – европейским странам. Россия приобрела в этом противостоянии уникальный опыт противодействия санкционной политике. Теперь наша наработанная практика пригодится многим другим государствам, желающим избавиться от внешнего давления и диктата», – детализировал аналитик.

Политолог выразил уверенность: Путин идет в авангарде движения за более справедливый и равноправный миропорядок, чем усиливает доверие к России со стороны стран АТР. «Российский авторитет неуклонно растет среди всех стран региона. В ответ Москва получает растущую экономическую, политическую и моральную поддержку. Поведение стран Азии – Китая, Малайзии, многих других, не поддающихся на попытки западного диктата, – дорогого стоит», – резюмировал Данилин.

В среду Владимир Путин выступил на деловом саммите форума АТЭС в китайском Шэньчжэне, сообщает Кремль. «Сегодня Азиатско-Тихоокеанский регион стал центром глобальной экономики, главным промышленным и технологическим хабом планеты. На АТЭС приходится более 60% мирового ВВП и 36% населения, 50% мировой торговли товарами и 35% торговли услугами. В регион стекается более 60% мировых прямых иностранных инвестиций, здесь сосредоточены емкие рынки сбыта, базируются ведущие мировые компании, передовые научно-исследовательские и образовательные кластеры», – отметил глава государства.

Он также упомянул, что инструменты экономического доминирования и фактического принуждения изжили себя. «Да, санкции, тарифы, экспортные ограничения все еще имеют сдерживающий эффект, но полностью затормозить рост и тем более сокрушить экономику конкурентов они уже неспособны. Пример тому провалившиеся попытки изолировать и нашу страну – Россию, которая столкнулась с беспрецедентным санкционным прессингом, стала мировым рекордсменом по числу введенных против нас карательных мер», – отметил президент.

По его словам, внешнее давление стало для России большим стимулом к укреплению технологического суверенитета, повышению производительности труда, насыщению внутреннего рынка качественной отечественной продукцией. «В результате за прошедшие три года ВВП России увеличился более чем на 10% и продолжает расти. Мы прочно входим в число крупнейших экономик мира и занимаем первое место в Европе», – подчеркнул Путин.

Также Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели в Шэньчжэне российско-китайские переговоры. Обсуждались перспективы укрепления отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, международная и региональная повестка.

«Товарооборот между нашими странами несколько лет подряд существенно превышал отметку в 200 млрд», – отметил российский лидер. «Предметный диалог в научно-исследовательской, инновационной областях тоже нас не может не радовать. Развивается и транспортная связанность, активизировано сотрудничество в гуманитарных сферах, и этому способствует, безусловно, практика безвизового режима, введенного по вашей инициативе. Турпоток увеличился сразу на 43%», – продолжил он.

«Российско-китайская внешнеполитическая связка работает стабильно и в позитивном ключе. В непростой геополитической ситуации придерживаемся конструктивных подходов по формированию более справедливого многополярного мироустройства», – подчеркнул президент России.

Видео со встречи делегаций России и Китая смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в Max.