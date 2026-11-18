Британский спецназ победил в соревнованиях дронов в Германии с помощью БПЛА

Tекст: Алексей Дегтярёв

Британская команда обошла соперников из США, Германии, Латвии и Украины по итогам 400 вылетов, передает Defence Blog со ссылкой на заявление Королевского военно-морского флота.

Трехдневное соревнование прошло на полигоне Графенвёр в Баварии под руководством Национальной ассоциации дронов США.

Командам предстояло поражать удаленные цели, вести разведку в ближнем бою, атаковать внутри зданий, а также уничтожать транспорт и личный состав. Американская компания Neros Technologies, производящая ударные беспилотники Archer, заявила, что три лучшие команды, включая победителей, использовали их аппараты.

Коптер Archer управляется оператором через видеоочки. Он способен нести груз массой 2 кг на расстояние более 19 км и собирается без китайских деталей. В начале месяца управление стратегического капитала Пентагона предложило Neros кредит до 450 млн долларов на расширение производства в Калифорнии.

Майор Уильям Доэрти, командир роты информационной войны 40-го отряда, отметил быструю адаптацию своих подчиненных. По его словам, морпехи разных специальностей успешно выступили против опытных пилотов спецназа, несмотря на минимальное время на подготовку.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре на оружейном форуме в Москве впервые показали новейший комплекс ПВО «Зверобой» для уничтожения беспилотников.

В августе инженеры группировки войск «Запад» собрали уникальный дрон-перехватчик со скоростью более 500 км/ч.

В мае российский разработчик рассказал об успешном применении новых комплексов РЭБ против тяжелых украинских беспилотников.