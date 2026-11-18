Tекст: Алексей Дегтярёв

Второй сенат высшего судебного органа Германии отклонил жалобу партии «Союз социальной справедливости и экономического благоразумия» (BSW) на проверку результатов выборов в Бундестаг, передает ТАСС.

Среди четырех подавших жалобу заявительниц находилась основательница партии Сара Вагенкнехт.

«Жалоба на проверку результатов выборов является неприемлемой», – заявили в суде.

В инстанции пояснили, что заявительницы не привели конкретных фактов нарушений, способных повлиять на распределение мандатов.

На выборах партия BSW набрала 4,981% голосов, ей не хватило 9529 голосов для преодоления пятипроцентного барьера. Представители политической силы заявляли об ошибках при подсчете, утверждая, что должны были получить 35 мест в парламенте, что лишило бы правящую коалицию большинства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Вагенкнехт выступила за назначение кандидата от «Альтернативы для Германии» на пост председателя парламента Саксонии-Анхальт.

Весной она осудила проект бюджета страны на 2027 год.

В прошлом году партия «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» не прошла в Бундестаг.