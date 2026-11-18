Tекст: Алексей Дегтярёв

Детство Филиппа Киркорова прошло в трехкомнатной квартире на Земляном Валу. После свадьбы с Аллой Пугачевой он выкупил соседние квартиры в подъезде и переоборудовал их в двухэтажное жилье на семь комнат площадью 260 квадратных метров, сообщает «Комсомольская правда».

После развода певец переехал, а квартиру стал использовать для хранения концертных костюмов. По данным издания, Киркоров более 10 лет пытался продать жилье. Изначально объект выставлялся за 200 млн рублей, затем цену снизили до 70 миллионов. В прошлом году после смерти отца артист вновь выставил недвижимость на продажу за 85 млн рублей.

В феврале покупателем стала филиппинская компания. Новые владельцы вывезли старое имущество, а мебель разобрали соседи. Квартиру вновь разделили на три двухкомнатные и одну трехкомнатную, сделав в них современный ремонт. Одна из квартир уже продана.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре суд в Петербурге обязал предпринимателя выплатить Филиппу Киркорову более 26 млн рублей из-за некачественных каменных изделий для московской квартиры.

В апреле певец рассказывал о нежелании жениться на Пугачевой в прошлом.

В том же месяце в центре Москвы на продажу выставили квартиру Пугачевой за 400 млн рублей.