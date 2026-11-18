Kyodo: Токио решил исключить неядерные принципы из правил экспорта вооружений

Tекст: Алексей Дегтярёв

Власти Японии рассматривают возможность исключения прямого упоминания трех неядерных принципов из преамбулы документа об экспорте оборонной техники, передает Kyodo.

Кабинет министров стремится стимулировать разработку и производство вооружений для поставок за рубеж. Изменения необходимы для совместного создания техники с союзниками и укрепления связей в сфере безопасности.

Текущие правила требуют соблюдения базовой политики отказа от обладания, производства и ввоза ядерного оружия. Однако эта формулировка пересматривается, поскольку историческая приверженность таким принципам мало связана с нынешним курсом на экспорт вооружений.

Из документа также планируют убрать положение, что Япония не станет угрожающей другим странам военной державой. При этом Токио продолжит подчеркивать приверженность статусу миролюбивой нации и оборонительной политике. До конца года в стране должны обновить три ключевых документа по безопасности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе в Либерально-демократической партии Японии анонсировали обсуждение пересмотра безъядерных принципов.

В начале месяца глава МИД России Сергей Лавров заявил о рассмотрении Токио возможности отказа от этих норм на фоне ускоренной милитаризации.

В прошлом месяце премьер-министр Японии Санаэ Такаити исключила участие страны в совместных ядерных миссиях с США.