Tекст: Игорь Иножарский

Физики изучили процесс так называемого выгорания от одиночного события (SEB), при котором электроника внезапно выходит из строя в условиях высокой радиации, пишет New Scientist.

В ходе эксперимента ученые обстреляли диоды из нитрида алюминия энергичными ионами серебра, золота и празеодима. Компьютерное моделирование показало, что каждый ион вызывает возмущение внутри полупроводника. В сочетании с электрическим напряжением это создает мощное локальное поле, которое притягивает электроны и провоцирует миниатюрный взрыв. Микроскопические снимки подтвердили наличие крошечных расплавленных кратеров на месте попадания частиц.

Сотрудник Университета штата Северная Каролина Рамон Кольясо отметил, что раскрытие физики этого явления имеет ключевое значение для инноваций. «Теперь вы можете проектировать устройство с учетом этих особенностей, потому что знаете, что на самом деле вызывает проблему», – заявил Кольясо.

Понимание механизмов SEB необходимо для создания более надежных систем питания спутников и аппаратуры для ядерных реакторов. Исследователи установили, что нитрид алюминия способен выдерживать более сильные электрические поля перед разрушением, чем аналогичные материалы, хотя и при относительно низких напряжениях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом страны ЕС назвали серьезно отстающими от мировых лидеров в освоении околоземной орбиты. Весной генеральный конструктор ЦКБР Дмитрий Кузякин заявил о производстве в Евросоюзе ударных беспилотников под видом бытовой электроники. В прошлом году германская Rheinmetall и финская Iceye договорились о создании совместного предприятия по производству спутников.