Tекст: Алексей Дегтярёв

Правительство Германии должно утвердить законопроект и сопутствующее постановление 2 декабря. Ожидается, что механизм ценового регулирования будет действовать три месяца, передает ТАСС со ссылкой на DPA.

Власти подчеркнули необходимость гарантировать безопасность поставок энергоносителей в полном объеме. Конкретные параметры ценового потолка пока не раскрываются.

Новая мера заменит «топливную скидку», которая действует с начала октября и истекает в конце декабря. Субсидия направлена на смягчение роста цен на заправках из-за конфликта вокруг Ирана. В середине сентября лидеры коалиции согласовали введение предельных цен на бензин и дизель по примеру Люксембурга или Бельгии. В коалиции пояснили, что шаг носит антикризисный характер и направлен на пресечение необоснованных ценовых накруток.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце цены на нефтепродукты в Германии увеличились более чем на 50% в годовом выражении на фоне боевых действий на Ближнем Востоке.

В сентябре правительство ФРГ намеревалось снизить налоги и установить верхний предел стоимости автомобильного горючего из-за рекордного подорожания дизеля.

В марте стоимость дизельного топлива в Германии выросла до уровня, почти достигшего исторического максимума марта 2022 года.