Tекст: Игорь Иножарский

Высокопоставленный американский чиновник назвал устаревшей информацию о разработке Ираном планов нападения на Вашингтон с использованием радиологического или химического оружия, пишет Fox News.

«Я надеюсь, что это не так, но мы относимся к этому очень серьезно, потому что они сумасшедшие», – заявил президент США Дональд Трамп.

Американский лидер добавил, что в случае возникновения реальной угрозы Тегеран заплатит цену, которую еще не платила ни одна страна. Представитель Белого дома Лорен Бис подчеркнула, что власти продолжают отслеживать ситуацию, однако на данный момент достоверных угроз для страны нет.

По словам заместителя директора программы нераспространения Фонда защиты демократий Андреа Стрикер, Иран обладает достаточными знаниями для создания «грязной бомбы» или химического оружия, например, с использованием фентанила или хлора. Однако для осуществления теракта Тегерану потребуется найти людей на территории США, чтобы украсть или приобрести необходимые материалы, отметила эксперт.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник американские СМИ сообщили о получении спецслужбами США данных о подготовке Ираном атаки с «грязной бомбой» в Вашингтоне. В понедельник американское посольство в Бахрейне призвало граждан к бдительности из-за угроз со стороны Ирана. В прошлом месяце канал CNN сообщил о масштабном характере возможных ударов Вашингтона по Ирану.