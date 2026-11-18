Словакию охватили массовые антиправительственные митинги

Tекст: Тимур Шайдуллин

Массовые антиправительственные акции протеста по призыву партий либеральной оппозиции прошли в Словакии, пишет ТАСС со ссылкой на портал Dennik N.

Самый крупный митинг состоялся в Братиславе, собрав около 25 тыс. человек. Ораторы призвали к тесному сотрудничеству либеральных политических сил перед предстоящими в сентябре будущего года парламентскими выборами.

Протесты приурочили к отмечаемому в стране 17 ноября Дню борьбы против тоталитаризма. В 1989 году этот день положил начало Бархатной революции в Чехословакии, в результате которой коммунистическая партия лишилась власти.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году в Братиславе прошел многочисленный митинг оппозиционных партий.

В начале прошлого года в Словакии состоялись акции протеста против правительства Роберта Фицо с участием 100 тыс. человек.

В январе прошлого года массовые антиправительственные выступления в столице страны собрали 60 тыс. человек.