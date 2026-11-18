При атаке на танкер в Ормузском проливе ранения получили 11 членов экипажа

Tекст: Алексей Дегтярёв

Нападение на судно произошло вечером во вторник во время прохождения Ормузского пролива, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление компании ADNOC Logistics & Services.

«Один член экипажа числится пропавшим без вести, ведутся поисково-спасательные операции. Все остальные члены экипажа были благополучно эвакуированы с судна. Одиннадцать членов экипажа получили ранения, им оказывается необходимая помощь», – отмечается в сообщении перевозчика.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Корпус стражей исламской революции сообщил о подрыве нефтяного танкера на морской мине в Ормузском проливе.

Министерство иностранных дел Индии заявило о пропаже одного индийского гражданина и ранении еще двоих в результате нападения на газовоз.

В понедельник иранская армия подтвердила подрыв третьего за сутки нефтяного танкера на мине.