Tекст: Игорь Иножарский

По подсчетам агентства, за месяц по Европе разослали свыше 8 тыс. ложных писем о минировании, главным образом в школы Великобритании, Ирландии и Италии, но также в медиа, авиакомпании, аэропорты и благотворительные организации, что привело к массовым эвакуациям и отменам рейсов, пишет Reuters.

Одним из первых инцидентов стала рассылка 19 октября писем с темой «Смерть близка» в сотни школ Северной Ирландии, Шотландии и в десятки болгарских учреждений, после чего произошла вторая волна угроз с 2 по 6 ноября, затронувшая более 50 рейсов около 15 авиакомпаний и круизное судно. Директора школ признаются, что вынуждены реагировать максимально жестко: «Это не выглядело как серьезная угроза», – сказал директор начальной школы Святого Иоанна Крестителя в Белфасте Крис Доннелли, однако он все равно организовал проверку здания и удержал детей в помещениях.

Третья, самая масштабная волна пришлась на 11 ноября, когда около 6,3 тыс. итальянских школ получили письма якобы из «Мизогинистана», а полиция сообщила о сотнях аналогичных угроз в школах Шотландии, Северной Ирландии и Ирландии; часть медиа, включая TF1, Nova и ирландский вещатель RTE, временно прекращали эфир из-за эвакуаций. По данным киберкомпаний Proofpoint и Mimecast, сообщения рассылались с как минимум четырех взломанных почтовых аккаунтов, включая учетную запись бывшего студента тайваньского университета, а в ноябре злоумышленники начали использовать имя малоизвестной российской антифеминистской группы «Мужское государство», основатель которой отверг причастность.

Европейские правоохранительные органы изучают возможную связь между разными волнами рассылок: в Шотландии заявили, что не могут исключить единую организацию кампании, а французский министр внутренних дел Лоран Нуньес сказал, что власти «очень ясно» видят вероятность иностранного вмешательства и назвал среди возможных источников Россию или другие страны. Ранее французская компания Intrinsec и украинские чиновники связывали использование ложных сообщений о бомбах с хакерской группой DaVinci Group, чьи контакты установить не удалось, тогда как директора школ в Белфасте напоминают, что несмотря на малую правдоподобность угроз, «люди всегда будут думать: а что если это был не просто безответственный розыгрыш?».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в Бельгии правоохранительные органы задержали семнадцатилетнего подростка по подозрению в ложном минировании школы в Мехелене. В четверг в Италии Совет министров страны сообщил о получении 3778 школами электронных писем с угрозами минирования. В тот же день в Московском государственном институте культуры пресс-служба вуза объявила об эвакуации из-за сообщения о минировании.