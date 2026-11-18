Эксперты: Путин в Шэньчжэне объяснил миру устойчивость России к санкциям

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«На мой взгляд, одним из наиболее значимых направлений, поднятых президентом России Владимиром Путиным на саммите АТЭС, был экономический блок», – поделился политолог Владимир Корнилов. По его словам, для россиян эта информация не стала сюрпризом, однако «в некотором смысле она могла быть нацелена в том числе на западную аудиторию».

Собеседник напомнил, что Запад в своей риторике позиционирует российскую экономику как «разорванную в клочья». «Однако факты доказывают обратное», – подчеркнул аналитик и выразил надежду на то, что иностранные ведущие СМИ, а также политики примут эту информацию к сведению.

«В связке с экономическим развитием России Путин упомянул и провалившиеся антироссийские санкции Европы и США. Президент прямо указал, что ослабление европейского промышленного потенциала, бюджетный дефицит, долги и инфляция обусловлены в том числе и введением рестрикций против нашей страны. Уверен, лидеры стран Евросоюза услышат и эти месседжи», – признался политолог.

Кроме того, добавил он, примечательны слова Путина о снижении доли доллара и евро в оплате российского экспорта до 9% с 85% в 2021 году. «Таким образом, президент России намекнул, что Запад сам стреляет себе в ногу, вводя ограничительные меры против нашей страны», – подчеркнул эксперт.

Важным, по словам Корнилова, стало и упоминание Путиным роста доли развивающихся стран в мировой экономике – с 35% до 61% за последние 36 лет. «Тенденция продолжает усиливаться, в том числе благодаря прогрессу государств Азиатско-Тихоокеанского региона и их сотрудничеству с Россией», – акцентировал спикер.

«Безусловно, одной из осевых тем в речи Путина стало заявление об укреплении российско-китайских отношений, а также слова о наращивании обоюдных экономических и торговых показателей. Мировая экономика действительно показывает тектонический сдвиг в сторону Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом контексте важны слова российского лидера, что общая цель России и Китая – не только обеспечение взаимного процветания, но и прогресс всех стран Азии», – указал политолог.

Путин в своем выступлении в Шэньчжэне предложил глобальную картину мира, в которой Россия играет позитивную роль, согласен Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». «Я бы назвал речь российского лидера кооперативной по отношению ко всем партнерам Москвы. Он призвал к расширению сотрудничества, причем сделал это с обстоятельным экономическим и политическим обоснованием», – пояснил политолог.

«Путин объяснил, почему наша страна является устойчивой и не поддается санкциям, а также политическому давлению», – детализировал эксперт. Собеседник также выразил надежду на то, что Евросоюз более внимательно прислушается к словам российского лидера об ухудшении экономической ситуации в европейских государствах.

«Уровень жизни в Европе снижается последние 20 лет. Северная Атлантика уже не является мотором мировой экономики, ее центр смещается в Азию. Заявления Путина укладываются в контекст разворота России на Восток», – резюмировал собеседник.

В среду Владимир Путин выступил на деловом саммите форума АТЭС в китайском Шэньчжэне, сообщает Кремль. «Сегодня Азиатско-Тихоокеанский регион стал центром глобальной экономики, главным промышленным и технологическим хабом планеты. На АТЭС приходится более 60% мирового ВВП и 36% населения, 50% мировой торговли товарами и 35% торговли услугами. В регион стекается более 60% мировых прямых иностранных инвестиций, здесь сосредоточены емкие рынки сбыта, базируются ведущие мировые компании, передовые научно-исследовательские и образовательные кластеры», – отметил глава государства.

Он также упомянул, что инструменты экономического доминирования и фактического принуждения изжили себя. «Да, санкции, тарифы, экспортные ограничения все еще имеют сдерживающий эффект, но полностью затормозить рост и тем более сокрушить экономику конкурентов они уже неспособны. Пример тому провалившиеся попытки изолировать и нашу страну – Россию, которая столкнулась с беспрецедентным санкционным прессингом, стала мировым рекордсменом по числу введенных против нас карательных мер», – отметил президент.

По его словам, внешнее давление стало для России большим стимулом к укреплению технологического суверенитета, повышению производительности труда, насыщению внутреннего рынка качественной отечественной продукцией. «В результате за прошедшие три года ВВП России увеличился более чем на 10% и продолжает расти. Мы прочно входим в число крупнейших экономик мира и занимаем первое место в Европе», – подчеркнул Путин.

Также Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели в Шэньчжэне российско-китайские переговоры. Обсуждались перспективы укрепления отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, международная и региональная повестка.

«Товарооборот между нашими странами несколько лет подряд существенно превышал отметку в 200 млрд», – отметил российский лидер. «Предметный диалог в научно-исследовательской, инновационной областях тоже нас не может не радовать. Развивается и транспортная связанность, активизировано сотрудничество в гуманитарных сферах, и этому способствует, безусловно, практика безвизового режима, введенного по вашей инициативе. Турпоток увеличился сразу на 43%», – продолжил он.

«Российско-китайская внешнеполитическая связка работает стабильно и в позитивном ключе. В непростой геополитической ситуации придерживаемся конструктивных подходов по формированию более справедливого многополярного мироустройства», – подчеркнул президент России.

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