Китайские эксперты поделились ожиданиями от саммита Путина, Си и Трампа

Как отметил профессор Школы международных исследований Народного университета Китая Ван Ивэй, саммит вновь продемонстрирует незаменимую роль дипломатии на высшем уровне, пишет China Daily. По его словам, Китай не разделяет логику, согласно которой миром могут управлять крупные державы, но выступает за более тесную координацию и сотрудничество между ними.

В стремлении реформировать и совершенствовать глобальное управление и построить сообщество с единой судьбой для человечества Китай отстаивает равноправный и упорядоченный многополярный мир и большую демократию в международных отношениях, добавил он.

Президент Китайского университета иностранных дел Гао Фэй указал, что всеобъемлющее стратегическое партнерство Китая и России в новую эпоху, а также усилия Пекина по стабилизации отношений с Вашингтоном помогли создать благоприятные условия для проведения саммита. По его мнению, ключевыми темами встречи, вероятно, станут мир и экономическое развитие. На фоне слабого глобального роста и давления на промышленные и логистические цепочки три страны могли бы обсудить сотрудничество для продвижения открытости и придания нового импульса мировой экономике.

В свою очередь научный сотрудник Института американских исследований Китайской академии общественных наук Чжан Тэнцзюнь отметил, что трехсторонний диалог обладает ценностью, которую не могут обеспечить двусторонние переговоры. Участие третьей страны может побудить каждую из сторон выйти за рамки двусторонних выгод и потерь, переосмыслить интересы и опасения друг друга и прояснить стратегические ожидания.

По его словам, такой формат также открывает возможность для поиска более стабильных отношений между великими державами вне блокового противостояния. Такой диалог отвечал бы широким ожиданиям того, что великие державы должны играть конструктивную роль, – взгляд, особенно распространенный среди стран, которые не хотят ни возвращения к разделению по образцу холодной войны, ни давления с требованием выбрать сторону.

Чжан Тэнцзюнь предположил, что возможный прогресс может включать принципиальную договоренность по противодействию общим угрозам безопасности, поддержку политического урегулирования региональных конфликтов и более четкое понимание взаимных опасений и красных линий. Это помогло бы выстроить механизм управления отношениями и снизить вероятность стратегических просчетов.

Он добавил, что хотя саммит не решит все стоящие перед международным сообществом проблемы за один день, его проведение, тем не менее, является позитивным и необходимым шагом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент России Владимир Путин прибыл в китайский Шэньчжэнь. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила об историческом значении предстоящих переговоров.